Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 46'da Alexander Sörloth ve 66'da Filip Novak'tan gelirken, Fenerbahçe'nin umutlanmasını sağlayan tek golü 82'de Vedat Muriç'ten kaydetmişti.

2-2’lik Fraport-TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı alınırken, tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerdeki görevini noktalamıştı.

Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi. Ligde şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, evinde konuk edeceği Trabzonspor'u devirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında oynanan ilk maç 3 Mart Salı günü oynanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu rövanş maçının 16 Haziran Salı günü oynanacağını açıkladı. Kritik mücadelenin saati henüz belli değil. 90 dakikanın ATV ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak.



