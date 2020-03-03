Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 yendi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 46'da Alexander Sörloth ve 66'da Filip Novak'tan geldi. Fenerbahçe'nin umutlanmasını sağlayan tek gol ise 82'de Vedat Muriç'ten geldi.

2-2’lik Fraport-TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı alınırken, tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerdeki görevini noktaladı.

Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi. Ligde şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, evinde konuk edeceği Trabzonspor'u devirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

21 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak.



