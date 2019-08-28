Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

28 Ağustos 2019, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Konyaspor - Antalyaspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 2019'da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de orta hakem olarak maç aldı.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde: 

30 Ağustos Cuma 

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu 

31 Ağustos Cumartesi 

19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa 

01 Eylül Pazar 

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek 

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus 

21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy 

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