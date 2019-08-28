Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.
Konyaspor - Antalyaspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk, 10 Şubat 2019'da yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de orta hakem olarak maç aldı.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
01 Eylül Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy