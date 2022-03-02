Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig 'in 28. haftasında Fenerbahçe lider Trabzonspor 'u konuk edecek.

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.

3 Mart Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 4 Mart Cuma günü ise saat 11.00 itibarıyla Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet satışa sunulacak.

Biletlerin genel satışı ise 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ne kadar?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK 280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK 400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK 450,00 TL