Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ferdi Kadıoğlu, takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti iki takım halinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Perotti, ikinci bölümde gerçekleştirilen idmanın taktik etabında yer almadı. Alerjik reaksiyonları devam eden Mame Thiam ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

İSTANBUL,(DHA)