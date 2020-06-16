Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 104 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor... Erken final gözüyle bakılan Fenerbahçe- Trabzonspor rövanş karşılaşması bu akşam nefesleri kesecek. 20.45'te başlayacak kritik yarı final mücadelesi atv’den naklen yayınlanacak. Lige erken havlu atan ve artık tamamen gözünü Türkiye Kupası'na çeviren Sarı-Lacivertliler 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında Fırtına'yı mağlup etmeyi ve finale yükselen takım olmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den şifresiz yayınlanacak maçın skor takibi ve canlı anlatımı haberimizde olacak.





Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre (Tolga), Gustavo, Mehmet, Ferdi, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, A.Parmak, Sosa (Ndiaye), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Büyük önem veriyorlar

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Bordo- Mavililer de Türkiye Kupası'na bir hayli önem veriyor. Karadeniz devi bu akşam oynanacak önemli karşılaşmada skor avantajını koruyarak Kadıköy'de istediği sonucu almayı ve ezeli rakibi Kanarya'yı kupanın dışına itmeyi amaçlıyor.

Trabzon 15 Fener 18'i istiyor

Kuşkusuz hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un bu akşamki tek hedefi finale yükselmek. Kanarya skoru kendi lehine çevirip Fırtına'yı elemeyi başarırsa tarihinde 18. kez final oynama hakkı kazanacak. Karadeniz ekibi ise avantajını koruyup turu atlarsa 15. kez finale çıkacak. Bordo-Mavililer'in 8,Sarı-Lacivertliler'in ise 6 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Kupada üstünlük Fırtına'nın

Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak.