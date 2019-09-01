Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI)

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Yoluna hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de dolu dizgin devam eden Trabzonspor'da deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

DEV MAÇ BAŞLADI!

13. saniyede gole yaklaştı!

1. dakikada Fenerbahçe, henüz 13. saniyede Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının içinde sağ çaprazda Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Muriç'in vuruşunu genç kaleci çıkarmayı başardı.

4. dakikada Fenerbahçe'de Max Kruse'nin topu taşıdıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

7. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriç'le 13. saniyede yakaladığı pozisyonun bir benzerini Tolga Ciğerci ile yakaladı. Tolga'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan karşı karşıyayken yaptığı vuruşu, yine Uğurcan Çakır çıkardı.

SARI KART | Maçın 8. dakikasında Jose Sosa, Ozan Tufan'la yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü.

13. dakikada Deniz Türüç'in sağ çaprazda uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Uğurcan'da kaldı.

GOL | Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile golü buldu! Rodrigues soldan taşıdığı topta pası Kruse'ye bıraktı, Alman oyuncunun soldan çevirdiği topta Garry Rodrigues topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

19. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muric'in indirdiği topta Tolga Ciğerci ile etkili olma şansı yakaladı. Fakat Tolga, ceza sahasına girerken topu kaybetti.

21. dakikada Trabzonspor'da Avdijaj, sağ kanattan topu içeri çevirirken tehlikeli olabilecek pozisyonda Zanka, Sörloth'dan önce topa müdahale eden isim oldu.

GOL | 28. dakikada Trabzonspor, skoru 1-1'e getirdi. Hızlı gelen Trabzonspor, Avdijaj'ın sağdan ortasında Ekuban'ın kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı: 1-1.

30. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında Donis Avdijaj, karşı karşıya bir fırsat yakaladı. Yaptığı vuruşu, kaleci Altay çıkardı.

31. dakikada Avdijaj'ın pozisyonu sonrası kullanılan kornerde Sosa'nın ortasına Hüseyin Türkmen'in yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

33. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile çok etkili geldi. Zanka ve Ozan'dan sıyrılan Nijeryalı oyuncu, ceza sahasının içinde sol çaprazdan karşı karşıya vuruş şansını yakalasa da Zanka pozisyonunu bozdu ve vuruş yandan dışarı gitti.

SARI KART | Avdijaj, Pereira ve Nabil Dirar arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe'de Dirar, sarı kart gördü.

Fenerbahçe'den üst üste büyük tehlikeler!

42. dakikada Fenerbahçe, yine sol kanattan etkili geldi. Muric ile duvar pası yapan Kruse, ceza sahası içinde sol çaprazda topu sağ ayağına çekerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Kruse'nin pasında topla buluşan Rodrigues'in etkili vuruşu direkten döndü.

45. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues, kaleci Uğurcan'dan sıyrılsa da yaptığı vuruş yandan dışarı gitti!

45+1. dakikada Tolga Ciğerci bu kez ceza sahasına girerken şutunu çekti ve top farklı şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da Ünal Karaman, ikinci yarıya Donis Avdijaj'ın yerine Doğan Erdoğan'ı alarak başladı.

Muric, Uğurcan'ı geçemedi!

48. dakikada Fenerbahçe, Muric ile üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Muric'in ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır, ayağıyla çıkardı. Sonrasında sağ kanattan yapılan ortaya Muric'in yaptığı etkili kafa vuruşunu yine Uğurcan Çakır, muhteşem bir kurtarışla çıkarmayı başardı.

49. dakikada bu kez Trabzonspor, etkili geldi. Sosa, kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşu Altay engelledi.

52. dakikada Uğurcan Çakır, kalesinde bir kez daha devleşti. Tolga Ciğerci'nin ortasına Kruse'nin yaptığı kafa vuruşunu yine muhteşem kurtarışla engelledi.

59. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan Ekuban ile etkili geldi. Ganalı oyuncu yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi fakat hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.

66. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş etkili olmadı ve top yandan dışarı gitti.

67. dakikada Fenerbahçe, yine Garry Rodrigues ile etkili geldi. Hollandalı oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girip karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan Çakır, yine gole izin vermedi.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN SPORTS 1'den yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar Fanatik.com.tr'de...







