Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından gözler Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çevrildi. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu kez sahasında kazanarak turu geçmek istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 2-1'lik avantajını korumaya çalışacak. Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Bordo- Mavililer de Türkiye Kupası'na bir hayli önem veriyor. Karadeniz devi bu akşam oynanacak önemli karşılaşmada skor avantajını koruyarak Kadıköy'de istediği sonucu almayı ve ezeli rakibi Kanarya'yı kupanın dışına itmeyi amaçlıyor. Kuşkusuz hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un bu akşamki tek hedefi finale yükselmek. Kanarya skoru kendi lehine çevirip Fırtına'yı elemeyi başarırsa tarihinde 18. kez final oynama hakkı kazanacak. Karadeniz ekibi ise avantajını koruyup turu atlarsa 15. kez finale çıkacak. Bordo-Mavililer'in 8,Sarı-Lacivertliler'in ise 6 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den şifresiz yayınlanacak maçın skor takibi ve canlı anlatımı haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak.