Fenerbahçe Tonny Vilhena ile ilgileniyor!

Fenerbahçe 'de Tonny Vilhena sesleri... Sarı-Lacivertli takımda Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Ozan Tufan'ın satılma ihtimaline karşı Fenerbahçe Kransnodar forması giyen 26 yaşındaki Tonny Vilhena ilgili transfer girişimlerine başladı.

Ozan Tufan'ın satılma ihtimali yüksek!

Avrupa Şampiyonası'nda kötü performans göstermesine rağmen Ozan Tufan'ın Premier Lig'den taliplerinin olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanacağı iddia ediliyor.

Pereira Vilhena'yı istedi!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Pereira Ozan Tufan'ın başka takıma transfer olması halinde, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'nın kadroya katılmasını talep etti. Sarı-Lacivertli yönetimde Krasnodar kulübü ve oyuncuyla ilk temasları başlattı. Hollandalı oyuncunun Türk arkadaşlarına Fenerbahçe'yle görüşüyorum dediği de gelen haberler arasında.

Krasnodar 9 milyon Euro ödemişti...

Tonny Vilhena kariyerine Feyenord alt yapısında başladı. U17 takımından itibaren Hollanda ekibinde 8 sezon forma giydi. 2019 yılında ise Rus ekibi Krasnodar 9 milyon Euro bonservis ödeyerek Tonny Vilhena'yı kadrosuna kattı.

10 numara da oynayabiliyor

Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tonny Vilhena 2016 yılında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Vilhena'nin ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı...

Yakup Çınar - Fanatik Özel