Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini bitiriyor

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve ardından devre arası kampına da alınmayan Tolgay Arslan konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe’nin ikinci başkanı Semih Özsoy, Galatasaray’la yollarını ayıracak olan Serdar Aziz’in yanı sıra Tolgay’ın da kendilerine gelmek istediğini açıklamıştı.

Siyah-Beyazlılar’la temaslarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya, 1.5 milyon Euro artı Ozan Tufan teklifini kabul etmeyen Beşiktaş’a, ikinci bir teklif sundu. Bu kez Sarı-Lacivertliler, 2 milyon Euro artı Şener Özbayraklı’yı ezeli rakibine önerdi. Ancak Kartal’ın bunu da kabul etmediği ve Tolgay için bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Peşini bırakmayacaklar

Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncunun Fener’i istemesi sebebiyle bu transferde Başkan Ali Koç’un bizzat devreye girdiği ve yeni teklifin Şener’in yanı sıra bu kez para olarak 3 milyon Euro olduğu ifade edildi. Tarafların pazarlıkları tüm hızıyla sürdürdüğü, Koç ve kurmaylarının sabırlı davranarak, son ana kadar bu işin peşini bırakmayacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun-Orhan Yıldırım