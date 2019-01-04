Fenerbahçe Tolgay Arslan için teklifini yeniledi

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe’de transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyebilecek bir isim konusunda rotasını yeniden Tolgay Arslan’a çevirdi. Alacaklarını alamadığı için kulübü TFF’ye şikayet eden ve ardından Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay, geri dönüşü konusunda yönetimle orta noktada buluşamadı. Bu sebepten dolayı Kartal’ın, devre arası kamp kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, bir kez daha Ocak ayındaki transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe, Tolgay için yeniden düğmeye bastı.

Fedakârlık yapmaya hazır

Yıldız oyuncunun, Kanarya’nın ilgisine son derece olumlu baktığı, Başkan Ali Koç ve kurmaylarının da Beşiktaş cephesiyle bir araya gelerek, Tolgay’ın transferinde orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi. Teklifini, Ozan Tufan artı 1.5 milyon Euro olarak Beşiktaş’a ileten Kanarya, artık gelecek cevabı beklemeye başladı. Bu arada deneyimli orta saha oyuncusunun da, Kartal’da kazandığı yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretinde imzayı atması halinde transferi adına fedakârlık yapmaya hazır olduğu konuşuluyor.

Yusuf Dursun