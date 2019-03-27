Ersun Yanal’ın sağ kolu Volkan Kazak, Bosna Hersek- Ermenistan maçında birçok yıldızı izlemişti.

Bu isimlerden biri de Boşnak sağ bek Darko Todorovic’ti. 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaz 450 bin Euro karşılığında Sloboda Tuzla’dan Avusturya ekibi Salzburg’a transfer oldu. Burada beklediği kadar forma şansı bulamayan Todorovic’in, bu yaz takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Avusturya ekibinin Boşnak futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe, Todorovic’i transfer etmeye karar verirse, uygun bir bedelle kiralık olarak kadrosuna katabilir.