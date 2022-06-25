Fenerbahçe , Makedon şampiyonu Shkupi’nin ardından sezonun ikinci hazırlık maçı için bugün de Arnavutluk şampiyonu Tiran’a karşı sahaya çıkacak. Ülker Stadı bakımda olduğu için karşılaşma yine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak. Jorge Jesus’un Shkupi maçında olduğu gibi bugünkü mücadelede de elindeki tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe-Shkupi maçı 2-2'lik eşitlikle sona ermiş, Sarı Lacivertliler'in golleri; Lincoln Henrique ile Muhammed Gümüşkaya'dan gelmişti.

Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, Samandıra'daki çalışmalarının ardından, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak. 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak olan Kanarya, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan'dan Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Graz'daki Merkür Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe’de Arda Gülersevinci

Arda Güler, sezonun son bölümünde kalça sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Genç yıldız bu nedenle U17 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyememişti. 17 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yapılan antrenmanla birlikte sahalara döndü. Dünkü idmanda yoğun tempoda çalışan genç yıldızın antrenmanı sorunsuz tamamlaması yüzleri güldürdü. Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler’in bugünkü Tiran mücadelesinde süre alacağı öğrenildi.