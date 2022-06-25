Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Makedon şampiyonu Shkupi’nin ardından sezonun ikinci hazırlık maçı için bugün de Arnavutluk şampiyonu Tiran’a karşı sahaya çıktı. Ülker Stadı bakımda olduğu için karşılaşma yine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanıyor. Jorge Jesus’un Shkupi maçında olduğu gibi bugünkü mücadelede de elindeki tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe-Shkupi maçı 2-2'lik eşitlikle sona ermiş, Sarı Lacivertliler'in golleri; Lincoln Henrique ile Muhammed Gümüşkaya'dan gelmişti.

Maçtan dakikalar

GOL | Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.

Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva

Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçı bugün saat 18.00'de başladı. Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

Kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, Samandıra'daki çalışmalarının ardından, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak. 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak olan Kanarya, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan'dan Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Graz'daki Merkür Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe’de Arda Gülersevinci

Arda Güler, sezonun son bölümünde kalça sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Genç yıldız bu nedenle U17 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyememişti. 17 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yapılan antrenmanla birlikte sahalara döndü. Dünkü idmanda yoğun tempoda çalışan genç yıldızın antrenmanı sorunsuz tamamlaması yüzleri güldürdü. Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler’in bugünkü Tiran mücadelesinde süre alacağı öğrenildi.