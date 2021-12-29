Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında geçici olarak Fenerbahçe 'nin başına geçen Zeki Murat Göle, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afjet Afyonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İddialı ifadeler kullanan Göle, "Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluk için mücadele eder. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Kendi liglerinde yukarıya doğru tırmandılar. 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikleri var. İyi olan kazansın" dedi.

Bu sezon ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek olan Burak Kapacak hakkında da konuşan genç hoca, "Burak uzun zamandır forma heyecanı duyuyor. Antrenmanlara yansıyordu. Antrenmanlara çok mücadele ediyordu. Ona bir şans vermek istedik. Bu fırsatı inşallah iyi değerlendirir" yorumunu yaptı.