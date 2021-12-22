Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: Birikime sahibiz

Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe , Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira'yı gönderen Sarı-Lacivertliler'in başında zorlu sınavda Zeki Murat Göle yer alacak. Başkan Ali Koç'un geçici olarak görev verdiği Göle kritik karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Genç hoca, "Verilen görevi en iyi şekilde yapacak birikime sahibiz. İnşallah güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz. Sistemde değişikliklere gittik. Oyun olarak da değişiklikler olacak. Bunu da sahada göreceğiz. Güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.



