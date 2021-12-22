Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Murat Göle: Yenmemiz gerekiyordu!

Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak geçen Zeki Murat Göle, Süper Lig 'in 18. haftasında Karagümrük'e karşı sınav verdi. Göle, Kırmızı-Siyahlılar karşısında performansıyla geçer not alamadı. 9 kişi kalan rakibi karşısında takımı pozisyon konusunda sıkıntı yaşayan Zeki Murat Göle beraberliğin ardından da bu konuya dikkat çekti.

Göle son düdüğün ardından şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe olarak 9 kişi kalan rakibi yenmemiz gerekiyordu. İlk yarı oyunsal anlamda istediğimiz gibi geçti. Rakibi yorduk ve penaltı-kırmızı kart geldi. İkinci yarıda üretkenliği son dakikalara kadar sağlayamadık. Üzgünüz ancak devam edeceğiz sonuçta biz Fenerbahçe'yiz. İlk yarıdaki mücadeleden, agresiflikten, mentaliteden memnunuz. Dediğim gibi üretkenlikte sorun vardı. İkinci yarıda istediğimizi yapamadık. Bu durumda rakibin de etkisi var. Ceza alanını iyi savundular ve biz de aşamadık."

'Yeni hoca gelene kadar takımı diri tutmaya çalışacağız'

“Ligin geneline baktığımız zaman son dönemlerde bu problemi yaşıyorduk. Bu dönemde biraz oyuncularda yıprandı. Şimdi bir değişim oluyor sonuçta yeni bir yapılanma olacak hocamız gelecek. O gelene kadar mümkün olduğu kadar takımı diri tutmaya çalışacağız, süreci göreceğiz. İlk yarıya baktığımız zaman kötü bir takım yoktu kazanmak için uğraşan doğru oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı. Sadece üretkenlikte zaaflar vardı. Rakibi yorduk onun akabinde penaltı ve kırmızı kart geldi. İşler istediğimiz şekli aldı ikinci yarıda olan apayrı bir şey. Bu da tabii rakibin ceza sahasını agresif savunması da oldu. Kilidi açamadık."