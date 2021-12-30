Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2.Lig Kırmızı Grup ekibi Afjet Afyonspor'u uzatma dakikalarında 2-0 deviren Fenerbahçe 'de geçici olarak takımın başında yer alan Zeki Murat Göle son düdüğün ardından konuştu.

Fenerbahçe kalitesini sahaya yansıtamadıklarını belirten Göle, "İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık. Maç uzatmaya gitti. Rakibin yorulmasıyla, birçok oyuncuya kramp girdi zaten. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz" açıklamasında bulundu.

Takımdan ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın bıraktığı sistemi değiştirmeye çalıştıklarını aktaran genç çalıştırıcı, "Daha önceden bir geçiş oyunu oynuyorduk. Oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz son periyotta. Kolay olmuyor. Bazı şeyler oturuyor, bazı şeyler oturmuyor. İlerleyen zamanlarda bunlar çözülecek" ifadelerini kullandı.







