Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İtalyan ekibi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Yanal, yaklaşık 35 gündür yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri belirterek, "Lig başlayacak, çok az kaldı. Sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hazırlık dönemindeyiz. Takım olarak iyi savunma yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu mevkisel olarak değil, takım olarak değerlendirilmeli. Takım savunması için forvetten kaleciye kadar bir duruş ve koordinasyon gerekli. İştahlı oynayan, özellikle hücum etmekten keyif alan bir takımla beraberiz. Ben umutluyum" dedi.

Taraftara da çağrıda bulunan teknik adam, "Şampiyon olduğumuz son dönemde de buradaydım. Taraftarımızın bizi ne kadar güçlü desteklediğini biliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen yıl Fenerbahçe'nin yarışı olmayan bir ligde sonuna kadar bizi desteklediler. Seyirci rekoru kırarak birinci sıradaydılar. Onların istekleri arzuları elbette yerine gelecek. Bunun için gayret ediyoruz. Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz. Onların desteğiyle de hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Ersun Yanal, sakat futbolcuların durumuyla ilgili de, "Serdar Aziz'in kolunda çatlak var. 10 gün içinde takımla çalışır. Tolga Ciğerci de pazartesi günü bizimle olacak. Tolgay Arslan'ın da 10 günü var. Sadece Hasan Ali Kaldırım'ın ilginç bir sakatlığı var. O da milli takım arasını da değerlendirirsek ligin 4. haftasında çalışmalara başlar" ifadelerini kullandı.

Kaptan Emre Belözoğlu'nu da öven Yanal, tecrübeli futbolcuyla arzu ettikleri hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

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