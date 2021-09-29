Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda sahasında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe 'de, bir dönem Yunan ekibini de çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor. Kadıköy'de taraftarın desteğinin önemine vurgu yapan Pereira, "Onların bize verdiği güçle kendi gücümüzü birleştirip, Olympiakos'u yeneceğiz. Sezon başından beri uygulamak istediğimiz sistemin meyvelerini toplamaya başladık. Bütün oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'Herkes pay sahibi olacak'

"Eldeki kaliteli kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum" diyen Portekizli hoca, "Bütün oyuncularımızı bu zorlu maratonda devreye sokup, başarıya giden yolda pay sahibi olmalarını istiyorum. Artık bir haftada 3 maçın üstesinden gelecek seviyeye ulaştık. Olympiakos maçı öncesi Süper Lig liderliği bize ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Rakibimizin eksik ve güçlü yanlarını biliyoruz. Grubumuzdaki ilk galibiyetimizi alarak, seyircimize 3 puanı armağan etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun