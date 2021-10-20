Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Belçika ekibi Antwerp'le karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde teknik direktör Vitor Pereira, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Tabii ki iki takım için çok önemli bir maç. 3 puan alıp bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Seviyelerimizin de sonuçlara baktığımız zaman çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim biraz daha bu maçlarda tecrübe edinmeye ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puan almak istiyoruz.

"3 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR"

Futbol gerçekten zor iş. Böyle kötü bir sonuç aldığımız zaman yeni bir reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maça hazırlanmayı düşünmeniz gerekiyor. Burası farklı bir turnuva. Olympiakos maçında ders aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularınızla oynayamazsınız. Aklınızla da oynamanız gerekiyor. Yarın bizim reaksiyon göstererek en iyi seviyede olmamız gerekiyor. Yarın mutlak 3 puan almak istiyoruz.

"FORMASYON KONUŞMAKTAN YORULDUM"

Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında çok konuştum. Formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Bizim için en önemlisi saha içerisinde dengeye sahip olmak hem ofans hem de defans anlamında...

"TÜRKİYE'YE BAHANE GÖSTERMEYE GELMEDİM"

Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Mükemmel bir lig olmadığını biliyorum. Ben de her geçen gün hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendi hatalarını düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz takım ruhumuzu sahada gösterip mükemmel taraftarlarımızla birlikte galibiyet almak istiyoruz.

Biz oynadığımız maçlarda rakibimiz 10 kişi artı kaleci ile topun arkasında oluyor. Açık olan maçlar da gördüm o zaman çok daha kolay gol oluyor. Bize saygı duyuyorlar, bizim güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Takvime baktığımız anda milli ara ve diğer maçlar dahil çok araya giriliyor. Bu nedenle seviyeyi düzeltmek çok da zor oluyor. Daha fazla turnuva daha fazla maç demek. Bu da oyuncuların daha fazla yorulması anlamına geliyor demek. Çok fazla maç oynuyoruz, milli takım arasında da oyuncularımız oraya gidiyor. Bir şeyleri düzeltmek zor oluyor.