Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, Galatasaray zaferi sonrasında oldukça mutluydu.

"Zor bir maçtı. Bu karşılaşmada birlik içinde ve aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bugün de en iyi şekilde bunu gösterdik. Galibiyeti kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. Camia için çok mutluyum. Antrenmanlarda ilk golümüzü elbette denedik. Mesut Özil'in kalitesini biliyoruz, iyi oynadı, kaptan olarak ruhunu yansıttı. En önemlisi geriden geldik, 10 kişiyken golü attık. Takım ruhunu çok iyi gösterdik. Ben takımımla gurur duyuyorum, umarız taraftarımız da gurur duyuyordur."

"Çalışmaya devam etmemiz lazım. Önümüzde çok maç var. Diğer takımlar da puan kaybedecektir, biz de kaybedeceğiz elbette ama önemli olan istikrarı yakalamak. Biz camia, başkan, yönetim, hoca, oyuncular olarak aile olduğumuzu göstermek istiyoruz."



