Süper Lig'in 33. haftası büyük bir derbiye sahne olacak. Avrupa mücadelesi veren iki takım Beşiktaş ve Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Bu maç öncesinde sarı lacivertli takımın teknik patronu Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

Karapınar, şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar anadır! Analara el kalkmaz. Kalkan eller taş olur. Kesinlikle kadına şiddete karşıyız.

Derbiye iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Derbilerin sonucunu kimse kestiremez. Biz çok iyi hazırlandık. Fenerbahçeliler Günü'nde taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Pandemi sonrasında bazı mevkilerde sorun yaşıyoruz, 2 stoper olunca seviniyoruz.