Başkan Ali Koç’un uzun uğraşları sonucunda Fenerbahçe ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan ve kısa sürede kalitesini gösteren Jorge Jesus, taraftarın ve camianın sevgilisi haline geldi. SarıLacivertliler’i ligde lider yapan, UEFA Avrupa Ligi’nde de yine gruptan lider çıkartan Portekizli teknik adam, hepsinden daha önemlisi herkesin takdir ettiği bir futbol oynatıyor.

Türkiye'de yaptıkları dikkat çekti

Jesus’un Türkiye’de yaptıkları, diğer kulüplerin de dikkatini çekiyor. Flamengo, Jesus’u göreve getirmeyi çok istiyor ve şimdiden görüşmelere başladı. Brezilya ve Portekiz Milli Takımları da tecrübeli teknik adamı yakından takip ediyor. Sambacılar’ın hocası Tite’nin kontratı 31 Aralık’ta bitecek. Brezilya Futbol Federasyonu’nun sonrasında ilk hedefinin Jesus olacağı belirtiliyor.

Yönetim uzatmak istiyor

Fenerbahçe Yönetimi ise başarılı çalıştırıcının kontratını uzatmak için şimdiden çalışmalara başladı. İstanbul’da hayli mutlu olan Jesus’la önümüzdeki süreçte masaya oturulması ve uzun vadeli bir mukavele önerilmesi bekleniyor. Jesus ise “Daha hiçbir şey kazanmadık. En önemli şey şampiyonluk” sözleriyle hedefe dair motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.





Savunmada yeniden 3'lüye dönüyor

Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte Jorge Jesus oyun sisteminde de değişikliğe gidecek. Deneyimli hoca, yeniden 3’lü savunmaya dönecek. Son dönemde çok fazla rotasyon yapamayan tecrübeli teknik direktör, eksiklerin dönüşüyle birlikte rotasyon yaparak, oyuncuların üzerine fazla yük binmesi nedeniyle sakatlık riskini en aza indirmeye çalışacak.

Milli yıldızlara ekstra izin

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Jesus futbolcularına 25 Kasım’a kadar izin vermişti. Türk Milli Takımı forması ile İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosuna çağrılan Altay, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Arda ve Emre Mor bu nedenle takıma 25 Kasım yerine 3 gün sonra katılacak. Ekvator ve Belçika formalarını giyen Valencia ve Batshuayi de ülkelerinin turnuvadaki durumlarına göre tatil yapıp, ardından takıma katılacaklar.