Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. Kazanması halinde lig liderliğini, ezeli rakibinden geri alabilecek olan sarı - lacivertliler derbiden 3-0 mağlup ayrıldı.





Aldığı mağlubiyetle Galatasaray'ın dört puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardındna takımı saha ortasında toplamıştı.

Portekizli çalıştırıcı takıma morallerini bozmamalarını ve ligin uzun bir maraton olduğunu söylemişti.

JESUS'TAN LİDERLİK PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Jesus, Galatasaray derbisinde tribünleri gösteren bir videonun yer aldığı paylaşımına; "Bizler için eşsiz bir ortam hazırlayan taraftarımıza galibiyet hediye edemedik.

Bu durumun üstesinden gelerek, şimdi galibiyet ve liderlik hedefine hep birlikte odaklanalım!" notu ekledi.

Jorge Jesus'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.