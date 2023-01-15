Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK'yı golcüsü Enner Valencia'yla devirdi. Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Galatasaray 'a 3-0 yenilerek büyük şok yaşayan Sarı-Lacivertliler, Gaziantep deplasmanında 2-1 kazanmasını bildi ve sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alan Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

'Markovic ve Maxim...'

Tecrübeli hoca, "Maçı kazanmak önemliydi. İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Onlardan biri de Markovic. Onu ben keşfetmiştim, bir yıl sonra Liverpool'a 40 milyon Euro'ya gitmişti. Onun dışında Maxim çok iyi, duran topları etkili kullanıyor. Takımın teknik kapasitesi yüksekti. Ama biz kazandık. 2-1'lik sonucun da adil olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Samet onu neden istediğimizi gösterdi!'

Adana Demirspor'dan kadroya katılan ve ayağının tozuyla mücadeleye çıkan Samet Akaydın'ın da performansını değerlendiren Jesus, "Kendisi bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi kanıtlamış oldu. Adana Demirspor maçında oynadığı oyunla benim dikkatimi çekmişti ve transferini istedim. Başkanımız da transferi gerçekleştirdi. Üst seviye bir savunmacı. Onun dışında Altay da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Onlar dışında Rossi ile Valencia çok iyi iş çıkarttı" ifadelerini kullandı.

' Transfer için transfer yapmayacağız'

Transfer konusuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Transfer dönemi geldiğinde her hocanın ilk hedefi elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir. Sonrasında bir iki takviyeyle güçleniriz. Biz sadece oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız" yorumunu yaptı.