Fenerbahçe , Konyaspor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı Kayserispor maçını net bir skorla kazanırken, bu galibiyet Portekiz'de de geniş yer buldu.

GOLCÜLER FORMDA

Ligde 5 haftada 15 gol atan Fenerbahçe’de Valencia 6, King 2, Joao Pedro 1 kez fileleri buldu, 9 gollük katkı yaptı.

Avrupa’da da 8 maçta 10 gol atan Jorge Jesus’un takımında Serdar Dursun 2, King 1 gol attı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 5 haftada 15 gol buldu ve maç başına 3.0 gol ortalaması tutturdu.

Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa’da 11 maçta tam 25 gol kaydetti.

AVRUPA'DA RAKİP KİEV

Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini mağlup edip grubuna galibiyetle başlamak istiyor.

"KAZANMA YOLUNA GİRDİ"

Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı ve "Fenerbahçe'de Jesus, Kayseri galibiyetiyle kazanma yoluna girdi" manşetiyle haberi duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

CRESPO DA ÖVGÜ ALDI

Sarı-Lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı. Öte yandan Jesus yönetiminde her maç farklı bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, baskılı ve göze hoş gelen futboluyla da spor kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.

Yeni transferlerin kısa sürede uyum sağlaması Sarı-Lacivertliler adına artı olarak göze çarparken, yerli rotasyonunda forma giyen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın, Serdar Aziz'in kadroya girmesiyle yedeğe çekileceği de konuşulmaya başlandı.

JOAO PEDRO'YA ÖVGÜ

İtalyan basını, Çizme ekibi Cagliari'den sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atan Joao Pedro'ya övgüler dizdi. Çizme basını, Joao Pedro'nun Spor Toto Süper Lig'e harika bir giriş yaptığının altını çizdi.

DEV BONSERVİS GELİRİ

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli Napoli tarafından ödendi. Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitris Pelkas, Hull City'nin yolunu tuttu. Marcel Tisserand, Al Ittifak'a imza attı. Arda Okan Kurtulan, Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha takımdan ayrılan diğer isimler oldu. Steven Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Max Meyer'in sözleşmeleri feshedildi. Mbawana Samatta ile Tiago Çukur kiralık olarak takıma veda etti. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılan isimlerden toplam 30 milyon 5 bin euro gelir kazandı.