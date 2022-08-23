Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Oynadığımız en iyi maçtı!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler 3-0 öne geçtiği, ardından 3-2'ye gelen mücadeleyi 4-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Heyecan düzeyi yüksek, her an gerilimi olan maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da önemli açıklamalarda bulundu.

'Lider olduk ama bir şey kazanmadık'

Çok iyi oynadıklarını dile getiren Portekizli hoca, "Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. 3 maçta 14 gol attık, önemli olan bu. Bugün kazandık, lider olduk ama henüz bir şey kazanmadık. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Ben takımıma güveniyorum" dedi.

'Hakemin her kararı doğruydu'

Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in eleştirilen performansını da değerlendiren Jesus, "Çok iyi hakem performansı izledik. Verdiği her karar çok doğruydu. Hem disiplin hem de taktik anlamında çok iyi bir hakem performansı gördük" ifadelerini kullandı.

'Transferde her şey olabilir'

Transferlerle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. Bugüne kadar gelen de olabilir giden de. Bu da futbolun bir parçası" yorumunu yaptı.





Jesus basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"ONYEKURU'NUN KARŞISINA KİMİ KOYARSANIZ KOYUN O SÜRATİNİ KULLANACAKTI"

Onyekuru'nun çok süratli bir oyuncu olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Karşısına kimi koyarsanız koyun o süratini kullanacaktı. Bu tarz kıyaslamaların pozitif anlamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz ama rakibimiz için bu geçerli değil. Bizim her maçta 5, 6, 7 oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. Ama takımımız kazanmaya devam ediyor. Her maçta o maç için en iyi tercih hangisiyse onu değerlendireceğiz" dedi.

"BEN SPORTING'İN HOCASIYKEN ONYEKURU'YU İSTEMİŞTİK AMA ALAMAMIŞTIK"

Henry Onyekuru ile maç içerisinde arasında geçen diyaloğa değinen Jesus, "O an maçın içindeki anları konuştuk. Onyekuru'yu uzun zamandır tanıyorum. Belçika'da genç bir oyuncuyken ben Sporting'i çalıştırmıştım. Onu istemiştik ama alamamıştık. Maç içinde güzel bir konuşma geçti aramızda" diye konuştu.

"ELİNİZDE ÇOK FAZLA KALİTELİ OYUNCU OLMASI HER ZAMAN AVANTAJDIR"

Kadronun geniş olmasının kendisi için bir avantaj mı, yoksa bir dezavantaj mı olduğu sorusuna Jesus, "Elinizde çok fazla kaliteli oyuncu olması, çok fazla opsiyonunuz olması her zaman avantajdır. 3 günde bir maç yapıyoruz. Trabzonspor , Fenerbahçe ve Başakşehir, 3 günde bir maç yapıyor. Eğer Avrupa'da yukarılara çıkmak istiyorsanız, Avrupa Ligi'nde puanlar almanız gerekiyor. Biz eğer katılırsak 4'üncü torbadan katılacağız, bu da güçlü rakiplerle oynayacağımız anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki eski prestijini kazanmak için puanlar alması gerekiyor" yanıtını verdi.

"3-0'DAN SONRA KONSANTRASYON KAYBIMIZ OLDU AMA SONUÇTA FENERBAHÇE KAZANDI"

Adana Demirspor'un ön bölgede çok kaliteli futbolcuları olduğunu dile getiren Jesus, şunları söyledi:

"Rakibimizin ön bölgede kaliteli futbolcuları var. Hepsi milli takımlarında oynayan oyuncular. İlk yarıda savunma anlamında çok fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. 3-0'dan sonra konsantrasyon kaybımız oldu. Ama sonuca baktığınızda Fenerbahçe kazandı. Dünyada hiçbir takım defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamaz. Fenerbahçe de şu an oynadığı maçları kazanıyor."

"RAKİBE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Maçın son anlarında taraftarların takımın yaptığı her pas sırasında "Oley" çekmesinden memnun olmadığının görülmesiyle ilgili gelen soru üzerine Jesus, "Taraftarlar galibiyet dolayısıyla mutluydu, heyecanlıydı ve galibiyeti kutluyorlardı. Bu her yerde karşımıza çıkabilecek bir manzara. Taraftarlara saygı duymam gerekiyor. Ama rakibe saygı duyduğum için böyle bir şey yaptım. Fenerbahçe taraftarı bizim için çok önemli bir itici güç. Henüz mağlup olmadık ama mağlup olduğumuz zamanlar veya geride olduğumuz zamanlarda da bizim için bir itici güç olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Takımın hücum performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jorge Jesus, "Türkiye Ligi'nde 3 maç oynadık, bu 3 maçta 13 gol attık. Bu da ofansif olarak bizim kalitemizi gösteriyor. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. Bugün kulübede Pedro da vardı, onu riske etmek istemedim. O da dahil olduğu zaman kalite artacak. Savunmada da Lemos kalitesini gösterdi, iyi bir performans gösterdi. Serdar Dursun hariç ön bölgedeki oyuncularımız hızlı oyuncular. Onların bu özelliklerini ön plana çıkartmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak maçın hakem ekibiyle ilgili olarak, "Hakem ekibini tebrik etmek istiyorum. VAR bağlantıları çok iyiydi. Tüm kararları doğruydu. Maçın önemli anlarında çok iyi ve çok doğru kararlar verdiler. Onları da tebrik etmek istiyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.



