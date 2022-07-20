Jorge Jesus'u takımın başına getirerek sezona iddialı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler ilk resmi maçına çıktı. Portekizli hoca yönetiminde Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'le deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe tur şansını gelecek hafta çarşamba günü oynanacak Kadıköy'deki rövanşa bıraktı.

Jesus da Polonya'daki mücadelenin ardından beraberliği değerlendirdi. Zor bir karşılaşma olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oynadığımız ilk resmi maçtı. Zor bir rakiple eşleştik, bu turnuvada da Fenerbahçe'den daha tecrübeliler. Ancak iyi maç çıkarttık. Ön bölgede taze kan olacak oyuncuları oyuna aldık. Defansif anlamda takım iyiydi, ön bölgede yaratıcılığa ihtiyacımız vardı. Bu yüzden o bölgede 5 futbolcu değiştirdik. Rakibin aklımda kalan ciddi atağı yoktu fakat bizim 2 3 pozisyonumuz vardı. Bizim için eksik olan ofansif kalite eksikliğimizdi. İkinci maçta taraftarımızın bize vereceği destek çok önemli olacak. Yaratacakları atmosfer, rakibe psikolojik baskı olacaktır. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz" dedi.

Transferle ilgili gelen soru üzerine ise Jorge Jesus, "Şu anda transfer konuşmayacağım. 27'sinde rövanş var. Elimizde gayet kaliteli oyuncu grubu var, 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynamayacak oyuncuları konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Fenerbahçeli Joshua King: Adaletli sonuç oldu





Jesus basın toplantısında ise şu sözlerle maçı değerlendirdi:

“SERDAR AZİZ’İN HAFTA BOYUNCA KASIĞINDA SIKINTI VARDI”

Jesus, Serdar Aziz'in hafta boyunca kasığında sıkıntı olduğunu ifade ederek, “Gidebildiği son ana kadar oynayacak şekilde planlamıştık. İlk yarıda sinyaller verdi, bu yüzden oyundan çıktı. Ofansif değişikliklerimizin sebebi defansif olarak iyi olduğumuzun göstergesiydi. Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Bireysel olarak ön bölgede ofansif oyuna katkı sağlanmasını istedik. Defansif anlamda iyiydik ama ön bölgede yaratıcılığa ihtiyacımız vardı. 5 oyuncu soktuk, onlar girince pozisyonlara girdik ama gol atamadık” diye konuştu.

“ÇALIŞTIĞIM TAKIMLARDA TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUM”

Çalıştığı takımlarda taktiksel değişiklikler yaptığını kaydeden Jesus, “Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen saha içinde pozisyon değişimleri yapıyorum. Futbol gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik aynı olmuyor. Maç içinde en iyisini arıyorum. Galip çıkabilirdik, ikinci maç da dengeli olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle oyuncularımız gerçek gücünü gösterirler ve sonuca ulaşırız. Zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer olduğunu ifade ederek, İstanbul'da turun taraftarlarla belirleyici olacağını vurguladı.