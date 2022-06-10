Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Mario Branco ile İstanbul'a geldi!
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz hafta sözleşme imzalanan yeni teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a döndü. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'de, Portekizli çalıştırıcı bu kez yardımcılarını da yanında getirdi. Öte yandan tecrübeli hocanın yanında Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör olması beklenen Mario Branco'nun da olması dikkat çekti.
Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen ve bu doğrultuda teknik direktörlük koltuğuna Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe 'de sıcak gelişme...
Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ülkeden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı bugün geç saatlerde Türkiye'ye döndü. Jesus bu kez tek gelmedi! Yardımcılarının yanı sıra başarılı hocanın yanında Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Mario Branco'nun da olması dikkat çekti. Tecrübeli teknik patron 11 bavulla gelirken, Jesus ve ekibini, havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.
Kanarya'da yeni sezon hazırlıkları pazartesi günü başlayacak.