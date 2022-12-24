Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Kimseden korkmuyoruz!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi, Süper Lig dev bir maça sahne olacak. 14. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor , zirvedeki Fenerbahçe 'yi konuk edecek.

'Geçen sezon en iyi takımdı'

Zorlu mücadele öncesinde Akyazı'da Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini dile getiren Portekizli hoca, "Ligin son şampiyonuyla oynayacağız. Geçen sezon ligin en iyi takımıydılar, bunu şampiyon olarak gösterdiler. Her rakibe saygı duyuyoruz ancak hiç kimseden korkmuyoruz. Rakibimizden iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'O an hep hafızamda kalacak'

Tecrübeli çalıştırıcı, şehirde kendilerini karşılayan taraftarlar için, "Genellikle karşılamaya gelen taraftarlar yetişkin olurlar. Çocukları görünce şaşırdım, çok hoşuma gitti. Bu da Türk insanının futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. O an hep hafızamda kalacak, sosyal medya hesabımda da paylaşım yaptım. Çok güzel bir olaydı" yorumunu yaptı.







