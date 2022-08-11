Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Hedefimiz yukarısı olmalı!

Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Slovacko'yla 1-1 berabere kaldı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus tur biletinin alınmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

'Oyuncularım, herkese güvenebileceğimizi gösterdi'

Oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydeden Portekizli hoca, "Farklı olarak 7 oyuncu oynattık. Onlara maç ritmi kazandırmak ve oyuncular arasında forma rekabeti bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimiz aldık. 7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak. Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında. Her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, oyuncularımı sürekli uyarmaya çalışıyorum" dedi.

'Arda bugün çok iyiydi'

80 dakika sahada kalan Arda Güler'in de performansını yorumlayan Jesus, "Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

'Hak etmediğimiz yerdeyiz'

Hedeflerden de bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe , kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Fenerbahçe'nin her zaman daha yukarıda olması lazım. Fenerbahçe'nin bu turnuvalarda tekrar yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor. Yavaş yavaş olacak bir şey. Bu sene amacımız gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'da onlarla yarı final oynadığım gibi en üst sıralara oynamak olmalı" açıklamasında bulundu.

'Austria Wien'i detaylı incelemedik'

Jesus, play-off turundaki rakipleri Austria Wien hakkında ise "Henüz rakibimizi detaylı incelemedik, fırsat olmadı. Pazartesi lig maçı var, öncelikli hedefimiz bu maç. Sonra Avrupa'daki rakibimizin hazırlıklarına başlayacağız. Her şey sırasıyla. Ama bugün bu turu geçmek önemliydi. Hiç kaybetmedik. Uzatma dakikalarında Dinamo Kiev'e kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi maçı hariç" dedi.