Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Hedefimiz şimdi birincilik!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe , Kadıköy'de 2-0 devirdiği AEK Larnaca'yı deplasmanda da 2-1 yıkmayı başardı. Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin golleriyle gülen Sarı-Lacivertliler puanını 10'a yükseltti ve Dinamo Kiev engelini 1-0'la aşarak puanını 10'a çıkaran Rennes'le beraber gruptan çıkmayı garantiledi.

'Taktiksel olarak disiplinliydik'

Karşılaşmanın ardından Kanarya'nın hocası Jorge Jesus mutluydu. Oyundan memnun olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fakat, bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız galibiyetin, gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu biliyorduk. Şimdi Rennes ile birincilik için mücadele edeceğiz. Bizim asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı. Takımımı tebrik ediyorum. Yine taktiksel olarak disiplinliydik. Defansif anlamda çok kuvvetliydik. 2-1 kazandık ama özellikle ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Ama bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı" yorumunu yaptı.

'Türk futbolu için mücadele veriyoruz'

Türk futbolu için önemli bir galibiyet olduğunun da altını çizen Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunda yukarı çıkartıyor. Bu Türk futbolu için de önemli. Türk futbolunun, ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa kupalarında yarışan Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

'Osayi ve Valencia hız kattı'

Jesus oyuna etki eden değişiklikleri hakkında da, "Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maçın gidişatına göre belirliyoruz. Asla maçtan önce planlamıyoruz. Siz maçtan önce planlarınızı yaparsınız daha sonra maçın gidişatına göre gerekli değişiklikleri yaparsınız. Biz bugün bunu yaptık. O oyuncular oyuna girdikten sonra maç bizim için daha kolay hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikler Osayi ve Valencia" açıklamasında bulundu.

'Penaltı atıcılarımız belli'

Penaltı atışlarını da değerlendiren Jorge Jesus, "Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncu var; Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu çok iyi biliyorlar. Valencia, son iki penaltıyı attığı için rakibi şaşırtmak için, penaltıyı Batshuayi vermek istedi. Kendisi de bir penaltı attı, fakat kaçırdı. Futbol böyle, kesin bir bilim değil. Hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.











