Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Hedefe odaklanın

Bu sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe 'nin başına gelen vetakımın uzun yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğu hasretineson vermekte kararlı olan teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Son dönemdealdığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Karagümrük önünde Jesus'un, takımına yine ilk dakikadan itibaren baskılı bir futbol oynatmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

'Sürekli maç yaptığımız dönemdeyiz'

Oyuncularıyla da bu akşamki mücadele öncesi bir toplantı yapan Portekizli hocanın, "Sürekli maç yaptığımız bir dönemdeyiz. Avrupa'da ve ligde zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz. Hedefe odaklanmaya devam edin. Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı kazanalım" dediği öğrenildi.

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