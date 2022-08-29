Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe , Konyaspor 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini yaşayan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından oldukça mutsuzdu.

'Değişikliklerle dengeyi sağladık'

Özeleştiri yapan Portekizli hoca, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu" dedi.

'Nadir atakta golü yedik'

Şanssız bir gol yediklerini dile getiren Jesus, "Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik" ifadelerini kullandı.





Jesus basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı:

"Bugün Fenerbahçe kendi oyununu sahaya yansıtamadı. Ne defansif anlamda ne ofansif anlamda fikirlerimizi çok az sahaya yansıtabildik. Enner Valencia’nın gördüğü kırmızı kartın da bunda etkisi var. Ama 10 kişi kalmamıza rağmen golü yemedik. Golü yediğimizde maç 10’a 10’du. Bugün takıma baktığımız zaman son 2 ayda göstermiş olduğumuz dinamik ve hızlı futbolu, hem ofansif hem defansif anlamda dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir gol pozisyonu oldu 2 takım adına da. Rakibimiz gelişti diyenler ataklardan birinde golü buldu ve 1-0 kazandı. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak."

"Belirtmiş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz değişikliklerde maça bir çözüm bulmaya çalıştık. Takıma hem defansif hem ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Fakat takımımız hem ofansif anlamda pozisyon üretmede sıkıntı yaşadı. Hem de 11 kişiye 10 kişiyken rakibi durdurmak ve savunmakta zorluklar yaşadı. Devre arası bu sebeple değişiklikler yaptık. İlk yaptığımız değişiklik çıkıp Lemos’un çıkıp Serdar Dursun'un girmesiyle de rakibimiz birazcık daha baskılı oynamaya başladı, kırmızı karttan dolayı. Ama devre arasında yaptığımız hamlelerle maçın dengeyi getirdiğimizi düşünüyorum. Maç 10 kişiye 10 kişi olduktan sonra maç daha kolay olmasını bekledik. Ama bu şekilde olmadı. Bugün takımımız sahaya gerekli dinamikliği ve hızı katmayı beceremedi önceki maçlarda olduğu gibi. Oyuna girenler de buna çözüm olamadı. Ve bu şekilde değişikliklerimizi tamamlamış olduk."

"Bugünün maçını böyle okumuyorum, çünkü rakibimiz bizi şaşırtacak, hızlı kontra ataklar yapmadı. İlk yarıda 1 kişi eksik kaldık. Tabii ki bunun da etkisiyle takımımız birazcık daha geride kabullenmek durumunda kaldı rakibi. O yüzden onlara hızlı atak yapacak boşlukları bırakmadık. Evet belirtmiş olduğunuz gibi hızlı kanat oyuncuları var. Ama bu anlamda bugün hızlı atak yaparak bizi şaşırtmadılar. Bugünün maçını bu şekilde okumuyorum."

"akımımın genel performansına baktığım zaman bugünkü oyunumuzun bizim gerçek performansımızı gösterdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçlara bakıyorum, takımımın genel performansını değerlendirirken. Evet bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergileyemedi ama ben gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia'nın pozisyonunu maç sırasında gördüm. Bu kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu ki kendi içimizde tesisimizde oyuncumuzla konuşup değerlendireceğiz.”







