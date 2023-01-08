Süper Lig 'in 18. haftası dev derbiye sahne oluyor, Fenerbahçe ile Galatasaray kapışıyor. Portekizli hoca, derbide tüm planlarını galibiyet ve Galatasaray'dan liderliği almak üzerine yaptı. Zirve motivasyonuyla dev maça hazırlanan Fenerbahçe'de Jorge Jesus planlarını tek tek oyuncularına anlattı. Türkiye'de nefeslerin tutulduğu zorlu mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus temkinli konuştu.

'Detaylar belirleyici olacak'

Güzel bir maç beklediğini söyleyen Portekizli hoca, "Tarihi, başarılarla dolu iki takımın maçı. İki takım da 3 puan için oynayacak. Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek. Her maçı kazanmayı istiyoruz tabii ki. Dengeli bir maç bekliyorum. Detaylar belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

'Kim günündeyse o kazanacak'

Jesus kadroları kıyaslarken de, "Bireysel anlamda çok önemli oyuncuları var. Galatasaray'ın bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Gomis, Icardi, Mertens... Dünya çapında oyuncuları var. Boşluk verdiğinizde etkili olacak oyuncuları var. Fenerbahçe'nin de böyle özel oyuncuları var tabii. İyi bir maç bekliyorum. İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak" yorumunu yaptı.

Bilmen gereken her şey: Fenerbahçe & Galatasaray