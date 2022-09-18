Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in hocası Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

Rennes maçının temposunun ardından Alanya maçının zor olacağını söyleyen Portekizli hoca, "Bu sezon oynadığımız en güçlü rakibe karşı oynadık Rennes karşısında. Rennes bize en fazla sorun yaratan takımdı. Ama takımımım iyi performans sergiledi ve iyi bir sonuçla ayrıldık oradan. Umarım bugün de aynı karakterli oyunu sergileyebiliriz. Bu tarz sinyaller bizim için klas oyunun göstergesi" dedi.

Jesus sözlerine şöyle devam etti:

'Kadroda bazı değişiklikler yapacağız'

"Fransa'daki maç yoğun tempoda geçti, bu maça kadar yeterli süreleri olmadı. Fransa'da göstermiş olduğumuz fiziksel oyunu yine gösterebilmek için bazı değişiklikler yapacağız. O yüzden bugün biraz daha taze kan diyebileceğimiz oyuncularla oynayacağız."

'Her maç zor'

"Türkiye Ligi'ni artık daha iyi tanıyoruz. Her takım kaliteli. Oynadığımız her maç zor oluyor. Bugün de zor maç olacak. Ama inanıyoruz bugün engelleri aşacak kapasitemiz var."







