Süper Lig 'in 11. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, "Maç, iyi ve dengeli bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım. Bence ligin en iyi 5 takımından biri. Şampiyonluk hırsıyla oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım daha iyi olan ve kazanan taraf Fenerbahçe olur. Biz rakibimiz kim olursa olsun oyun anlayışımızı değiştirmiyoruz. Yine aynı anlayışla sahaya çıkacağız. Baskı altında olsalar da iyi oynayan bir rakibimiz var. Başakşehir, daha önceki maçlarda olduğu kadar topa sahip olmamasını sağlamak istiyoruz. Bunun için çok koşmamız ve hazır olmamız gerekiyor. Hazırız" dedi.











