Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu son maçında Dinamo Kiev'i, Arda Güler ve Willian Arao'nun golleriyle 2-0 devirdi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, Ukrayna temsilcisine karşı alınan zaferinin ardından konuştu.

Grubu lider bitirip son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Portekizli teknik adam, "Takımın teknik direktörü olarak mutluyum. Takım, son 16 turuna kaldı. Şu anda Avrupa Ligi’nin en iyi takımları arasındayız. Bence önemli bir şey başardık, aynı zamanda Fenerbahçe’nin kimliğini tekrardan Avrupa’da duyurmak adına da önemli bir şey başardık. Oyuncularım harikaydı. Yine akıllı bir oyun sergilediler. Gruptaki sıralamamız Rennes maçının sonucuna da bağlıydı. Biz kazandık ve puan farkıyla grubu birinci sırada tamamladık. Play-off oynamayacağız. Bu bizim için çok önemli. Takım yorgunluk limitinde ve üç günde bir maç yapmaktan dolayı takımın yorgunluk sınırında olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir turu oynamadan geçmek bizim için çok önemli. Bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takımımız yok ama zaten bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. Şu anda son 16 turundayız. İyi de bir kura şansımız olursa bir tur daha atlayabiliriz ama şu anda Avrupa Ligi’nde en iyi takımlar kaldı. En iyi takımlarla oynayacağız ve dolayısıyla işler biraz daha zor olacak. Türk futbolu ve ülke sıralaması için galibiyetler çok önemli. Aynı zamanda takımların bireysel anlamda sıralaması ve performansı için de çok önemli. Türkiye’nin sıralamasına baktığımızda Avrupa Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu. Bunu değiştirmek için Avrupa arenasında kazanılan puanlar çok önemli. Bu akşamda bütün Türk takımları alabildikleri kadar puanları aldı. Önümüzdeki senelerde şampiyonun ön eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmesi için bu çok önemli" dedi.

"Zamanla çok önemli bir oyuncu olacak"

Arda Güler'in performansıyla ilgili bir soru üzerine ise Jesus, "Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu ama fiziksel anlamda hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda da öğreneceği şeyler var. Onun üzerine çok fazla baskı yüklemememiz gerekiyor. Henüz olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak, buna hiç şüphe yok" diye cevap verdi.

İSTANBUL (İHA)