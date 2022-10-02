Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 70 dakika daha iyiydik

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş 'la kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan dev mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Kritik karşılaşmanın ardından Süper Lig'deki ilk derbisine çıkan Sarı-Lacivertliler'in hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

'Her maç gol atacağımız anlamına gelmiyor'

Sonucun iyi olmadığını dile getiren Portekizli hoca, "İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular. Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. İki takım da defansif anlamda iyiydi" dedi.

'Rennes ve Kiev favori'

Avrupa macerası hakkında da konuşan Jesus, "AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor" yorumunu yaptı.













Deneyimli teknik adam basın toplantısında işe şu ifadeleri kullandı:

"SON 15 DAKİKA DIŞINDA YAKALADIKLARI BAŞKA POZİSYON YOKTU"

Beşiktaş'ın maç içerisinde birçok kez ofsayta yakalanmasını da değerlendiren Jesus, bunun özel olarak çalışmadığını belirterek, "Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakibimiz kim olursa olsun değişmiyor. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri uygulaması için uğraşıyoruz. Beşiktaş’a karşı yaptığımız bir durum değildi. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli ve bize gol atılması kolay değil, bu durum da oyuncu kalitesinden kaynaklanıyor. Bugün son 15 dakikada yakaladıkları pozisyon dışında başka bir pozisyon yoktu. Bu da ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor defansif oyunumuzun” açıklamasında bulundu.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLEDİĞİMİZ KATKIYI VERMEDİ"

Yaptığı oyuncu değişikliklerinden istenilen verimi alamadıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Her maçta 5 oyuncu değiştiriyorum ama bugün sonradan giren oyuncular, 11’de oynayan oyuncularla aynı seviyeyi gösteremedi. Rossi’yi saymıyorum, son 5 dakikada girdi. Oyuna giren ilk 3 oyuncu sonrasında takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş’ta giren oyuncular olumlu anlamda katkı sağladı. İlk 70 dakika boyunca biz rakibe topu vermemiştik. Bizde sonradan oyuna giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi” şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE’NİN NEDEN BU MAÇIN FAVORİSİ OLDUĞUNU ANLAMIYORUM"

Fenerbahçe’nin maç öncesinde favori olarak gösterilmesiyle ilgili ise Jesus şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş’ın da çok iyi ve kaliteli oyuncusu var, şampiyonluk için yarışıyorlar. Dengeli maç ve dengeli bir lig. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe’yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir. İki takım da iyi oynadı ve şampiyonluğa oynayacağını gösterdi."

"İLK YARIDA CITY 4-0 ÖNDEYDİ, RAKİBİN FAUL YAPACAK VAKTİ OLMADI"

Bugün oynanan Manchester City-Manchester United maçında 12 faul yapılmasına rağmen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde 36 faul olduğunun hatırlatılması üzerine ise Jorge Jesus, “City ve United’ın oyuncuları teknik anlamda çok kaliteli. Çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. Bu yüzden o takımlarda oynuyorlar. Bugün iki takıma baktığımız zaman ilk yarıda 5 faulümüz vardı. İki takımın da toplam 15 faul yaptığını düşünürsek normal. Maçın yoğunluğuna baktığımızda bu normal. İlk yarıda City 4-0 öndeydi, rakibin faul yapacak vakti olmadı, fark bu yüzden kaynaklanıyor” dedi.