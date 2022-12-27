Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi!

Sarı-Lacivertliler, Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrasında fabrika ayarlarına döndü... Fenerbahçe , Hatayspor'u; Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 devirdi. Kanarya ligde oynadığı 15. maçında 40. golünü attı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





'Umarım yıl sonunda mutlu sona ulaşırız'

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğu görülen Portekizli hoca, "Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü. Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız" ifadelerini kullandı.





'Biz taraftarımızla birlikteyiz'

Taraftara övgülerini esirgemeyen Jesus, "Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz" yorumunu yaptı.