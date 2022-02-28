Fenerbahçe , Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. İsmail Kartal, idmanın ardından öğrencileriyle konuşarak Kasımpaşa mücadelesinin önemine değindi. 60 yaşındaki teknik adam, “Önce kupa, ardından Avrupa’ya veda ettik. Maalesef göreve geldiğimde ortaya koyduğumuz hedeflerden bir bir koptuk. Ligde son 2 maçımızı kazanmıştık. Kasımpaşa mücadelesinde galibiyet serimizi devam ettirmemiz şart” ifadelerini kullandı. Kartal, ligin kendileri için tutunacak tek dal olduğunun altını çizerek, “Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey Avrupa vizesi almak. Sezonu ikinci sırada bitirmek bizim için hâlâ ulaşılabilir bir hedef. Bunu başarırsak, Şampiyonylar Ligi elemesine kalacağız. Önümüzde çok zorlu bir fikstür var. Bizi kritik bir dönem bekliyor. Buradan alacağımız başarılı sonuçlar, kendimizi taraftarımıza biraz olsun affettirebilmemizi sağlayacak. Ben bu konuda sizlere güveniyorum” diye konuştu.