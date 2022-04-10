Süper Lig 'in 32. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe , Kadıköy'de Galatasaray 'ı konuk etti ve 90 dakikanın sonunda 2-0 kazanarak Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Maç sonrasında sarı lacivertli takımın teknik patronu yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Maçtan önce verdiğim röportajımda da bu maça çok iyi hazırlandığımızı söylemiştim. Maçın anahtarı ve kilidi şu olacaktı. Biz kendi işimizi yapacağız. Taktik disiplinimizden kopmadan, kendi işimizi yapacağımızı ve 11 kişi maçı tamamlamamız gerektiğini oyuncularıma anlattı. Bugün de bunu yaptık, sakin kaldık. Kompakt bir şekilde 2. bölgede rakibi karşıladık. Baskı yaparak rakibinin üzerimize gelmesini engelledik. Son oynadığımız 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Onların da ön tarafta etkili silahları var, Kerem gibi, Babel gibi. Onların da önemlini almamız gerekiyordu. Biz kendi işimizi yaptık. Oyun içerisinde şuursuzca hareket etmememiz gerektiğini oyuncularımıza anlattım. Biz de bugün disiplinli oyunumuzun sonucunu aldık.

Bugün buraya gelerek bizi destekleyen Fenerbahçe taraftarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Bu taraftar bize güvenirse biz onları mahcup etmeyeceğiz. Biz onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, söylediğim her şeyi yerine getirdiler.

Ben benden öncesine çok bakmıyorum. Kimseyle yarışmak ve karşılaştırmak gibi bir düşüncem yok. Ben Fenerbahçe için ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız, başkanımız, yöneticilerimiz bize güveniyorlar. Biz ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Biz geldik, oyuncularımızla bir bütünlük sağladık. Her şey de iyi gidiyor.

“ATTIĞIMIZ GOLLERİN BİRÇOĞUNU ÇALIŞTIK”

Karşılaşmadaki golleri değerlendiren Kartal, “Bu maçta attığımız ilk gol, geldiğimiz günden bu yana ceza sahasında çoğalmalar, oyuncuların o noktaya hızlı şekilde girmesi ve dışarıdaki boş oyuncuyu topla buluşturmayı çalıştık. Attığımız gollerin birçoğunu çalıştık. İdmandaki görüntüleri de var. Böyle goller olunca, biz de teknik ekip olarak ayrıca mutlu oluyoruz. 2.25’lik puan ortalaması güzel bir ortalama. Geldiğim gün de söylemiştim, taraftar varsa, biz varız. Sakat, hasta ve cezalı oyuncularımız vardı ilk günlerde. Şimdi ise tam kadro çalışıyoruz. Moral ve motivasyon da gayet iyi durumda. Bunun da karşılığını aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE GALİBİYETLERİN UZUN YILAR İZ BIRAKTIĞINI OYUNCULARIMA ANLATTIM”

“Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman iz bırakır” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Ezelden bu yana birbirimizin rakibiyiz. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu, böyle galibiyetlerin uzun yılar iz bıraktığını oyuncularıma anlattım. Onlar da bunun bilincindeydi ve bu motivasyonla sahaya çıktık” dedi.

“SEZON SONUNA KADAR BU FUTBOLU DEVAM ETTİRİP TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

Kartal, oyuncuların hepsiyle aralarında güzel bir iletişim ve bağ olduğunu vurgulayarak, “Hepimiz birbirimize çok saygı duyuyoruz. Ben onlara, onlar da bana saygı duyuyor. Burada uzun yıllar oynadığımı biliyorlar. Kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Adaletli ve net bir insanım. Hepsiyle her konuyu net şekilde konuşabiliyorum. Onlar da buna saygı gösteriyorlar. Böyle bir saygı olunca başarı da geliyor. Taraftarın desteğine gelirsek, onlara İsmail Kartal olarak teşekkür ediyorum. Kendi evimde, kendi yuvamda gösterdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bu futbolu devam ettirip onları mutlu etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BAZI OYUNCULARDAN VAZGEÇMEMEM GEREKİYORDU”

İsmail Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: “Göreve geldiğimizde mental, fizik ve oyun disiplinini düzelteceğimi söylemiştim. Bu kolay olmuyor. Başka bir sistemden yeni sisteme geçtik. Bazı oyuncularımız sakat, kimisi Covid-19’a yakalanıyor. Planlarınız ertesi gün değişiyordu. İstediğimiz oyun şablonunu oturtmaya çalıştık. Kısa bir dönem oldu Antalya’da çalıştığımız. Elimizdeki oyuncularla ne istediğimi onlara anlattım ve bir şeyler oturmaya başladı. Bizim takıma ne yapmamız gerektiğini tespit ettik. Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam gerekiyordu. Birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım ben. Sonuçlar da iyi gelmeye başlayınca bazı şeyleri elimizde tutabilmemiz için bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu isimler de her hafta üzerine koyarak gidince, takım arkadaşları da saygı duymaya başladı. Giren, çıkan fark etmiyor. Çıkanın yerine başka oyuncuyu soktuğumuzda da planın yürümesi önemli. Bunları sağladık. Başarı zaten, takım içinde adalet, saygı, inanç varsa geliyor. Bunu başarmış olduk biz de.”



