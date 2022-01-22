Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda zorlu Sivasspor karşısında 3 puan arayacak. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın Sivasspor maçı öncesi sözleri:

Geçen hafta gerçekten önemliydi. Taraftarlarımız, oyuncularımıza güven duygusuyla güzel mesajlar verdi. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyun karakteriyle maçı kazandık ve bize moral oldu.

Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlandık. Eksiklerimiz var ama rakipte de eksikler var. Biz Fenerbahçe olarak her zaman, her yerde kazanmak için, futbol oynamak için sahaya çıkacağız. Pozitif futbol anlamındaki düşüncemiz bu. Oyuncularımız öz güvenini geri kazanmak için bu maçı kazanmalıyız.

11'ime, dışarıdaki arkadaşlarıma güveniyorum. Bundan sonraki maçlarımız yoğun olacak, 3 günde maç oynayacağımız için bu tip rotasyonlarımız olacaktır. Bütün oyuncularıma güveniyorum.