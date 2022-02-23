UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe , yarın Çekya ekibi karşısında tur atlamayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Tur için umutlu olduğunu kaydeden Kartal, "Evimizde kaybetmeyi beklemiyorduk. Slavia Prag'a karşı istediğimiz oyunu oynadığımız anlarda şanssız goller yedik. Elbette bunu beklemiyorduk. Yarın ümit ediyorum Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadeleyle turu geçen biz oluruz. Taraftarımızı mutlu ederiz. Kendimize göre planlarımız var. Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini sahada göreceksiniz" dedi.

Durumları belirsiz olan Kim-Min Jae ve İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan tecrübeli çalıştrıcı, "Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz. İrfan Can Kahveci ile konuştuk, tam olarak hazır değil ama oyunun belli bir bölümünde oynayabileceğini söyledi. Bu yüzden kadroya aldık. Hangi oyuncunun nerede ne yapacağını ben çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.





Son oynanan Hatay maçında ilk kez ligde 11'de sahaya çıkan ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'i de değerlendiren İsmail Kartal, 16 yaşındaki futbolcu hakkında şu yorumu yaptı:

"Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor."