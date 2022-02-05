Süper Lig 'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. İlk devre taktik maçı gibiydi. Başakşehir'in nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda İrfan'ın omzunda bir sıkıntı olduğu için Ozan'ı aldık. Yediğimiz gol rakibe çarptı. Üretken olamadık." sözlerini söyledi.

"Bir bölüm onlar oynadı, bir bölüm biz oynadık"

Başakşehir'in kendine ait bir oyun kültürü olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'in kendisine göre yıllardır bir oyun kültürü var. Biz de böyle bir takıma karşı ilk yarı gerçekten kontrol altına alarak rakibe karşı üstünlük sağladık. Bir bölüm onlar oynadı, bir bölüm biz oynadık. İkinci yarı onların eline geçti." ifadelerinde bulundu.

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Yedikleri golden sonra bazı futbolcuların morallerinin bozulduğuna da değinen İsmail Kartal, "Yediğimiz golden sonra bazı oyuncularımızın morali bozuldu, bazı oyuncularımız fiziksel olarak oyundan düştü. Maalesef olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

"Biz Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise İsmail Kartal şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim bir, iki pozisyonumuz var, rakibinde öyle. İkinci yarı İrfan'ın omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik. İkinci yarıda oyun kontrolü 15 dakika bizdeydi. Golü ararken yediğimiz gol bütün takımın dengesini bozdu. Ondan sonrada çok fazla üretken olamadık. Hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. Oyunu değiştirmek için her şeyi yaptık. Sadece istediğimiz gibi üretken değildik ve sonuçta bir gol yedik, maçı kaybettik, çok üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Fenerbahçe bir gol yediği zaman en az 2 gol atıp maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Sadece bugün söylediğim gibi maçı bizde kazanabilirdik. 1 gol bulup öne geçseydik belki taraftarımızın bu gol enerjisini yukarı çekip çok başka bir skorla maç bitebilirdi. 1 gol yediğimiz için tepki protestolar oldu. Ben bunların olmamasını diliyorum. Futbolcular bizim futbolcularımız. Biz Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Taraftarımızdan biraz daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Biraz daha takımımıza destek vermelerini istiyorum" dedi.

"Motivasyonu yükseltmeye çalışacağım"

"Maç 0-0 ve daha oyunda iki takımda birbiriyle mücadele ediyor. Ortada bir taktik savaşı var. Biz de gol atabilirdik, rakip de. Ortada dengesizlik yoktu. Zaman zaman kontrol bizde, zaman zaman onlardaydı. 1 golle maçı kazandılar. Taraftarlar bizim taraftarımız. Onlar varsa biz varız. Hep beraber burayı desteklememiz lazım. Bunun sonu yok. Taraftarlarımızın birazcık daha sakin olmaları lazım, takımı desteklemeleri lazım. Bugün kaybettik, gerçekten 3 gün sonra salı günü kupa maçı var. O maça ben en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Onların moral motivasyonunu yükseltmeye çalışacağım."

"Sonuna kadar savaşırım"

"Kaçmam, arkamı da dönmem, sonuna kadar savaşırım. Ne kadar bunu başarabilirim ben yapabilirim tek başıma benim yapacağım iş değil. Taraftarın bize destek vermesi oyuncuların sorumluluk alması lazım. Ben elimden geleni bir Fenerbahçeli olarak katarım. Gece gündüz şamandırada uğraşıyorum. Başkan ve yöneticilerde çok ilgililer. Maçtan sonra geldiler oyunculara 'geçmiş olsun' dediler. 'Olur arkadaşlar kafanızı kaldırın 3 gün sonra maç var ona konsantre olun' dediler. Biz beraber olursak başarılı olabiliriz. Hücum hattında başarılı olacağını inandığımız oyuncuları sahaya attık. Bir plan yaptık olmadı. Transferler konusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor."



