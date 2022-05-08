Süper Lig 'in 36. haftasında Fenerbahçe , Vodafone Park'ta Beşiktaş 'la 1-1 berabere kaldı. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal da derbiyi ve alınan 1 puanı yorumladı.

Oyunun çok sık durduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuna iyi başlayabilirdik fakat ilk yarı derbilerin zorluğunu herkes bilmektedir. Biz de bunu biliyor ve tahmin ediyorduk. Beşiktaş taraftarı önünde ilk yarıda çok sert oynadı. Bu sertliğe hakem de müsaade etti. Biz 55'e kadar bu sertlik nedeniyle kendi oyunumuzu oynayamadık, topun hızını artıramadık. Oyun hep durdu... Bununla birlikte çizgiden çıkan var, Serdar kaleye vurmayıp, İrfan'a verse galip gelebilirdik. Olmadı, sonuçta buradan kaybetmeden ve 1 puanla dönüyoruz. Kazanmak için geldik, kazanabilirdik de ancak sertlik nedeniyle oynayamadık. Onlar da buna izin vermedi, taraftar coşkusuyla baskılı oynadılar ve biz de uzun toplarla gitmeye çalıştık. 55'ten sonra biraz baskıyı kırdık, soğukkanlı kalmaya çalıştık. Ama kazanamadık. Beşiktaş'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

'Sakatlar olmasaydı farklı olabilirdi'

Genel olarak oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydeden İsmail Kartal, "Bugün Novak bir gol attı ve iki penaltıya sebebiyet verdi. Sonuçta buranın oyuncusu değil. Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu. Yine oynayan isimler oyuncuları aratmadı. Tabii sakatlar olmasaydı farklı olabilirdi. 12 maçtır derbileri kendi evinde kaybetmeyen bir Beşiktaş var. 1 puanla dönüyoruz. Şu an rakibimiz Konya'yla 5 puan var aramızda. Yarın onların maçını bekleyeceğiz ve haftaya yine en iyisini yapmaya çalışacağız. İkincilik hedefimiz sürüyor" açıklamasında bulundu.

İsmail Kartal basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele açısından herkes elinden geleni yaptı"

"Novak 1 gol attı, 2 penaltıya sebebiyet verdi. Kendisiyle konuştum mecburiyetten oynattık. O da elinden geleni yaptı. Gustavo iyi maç çıkardı Tisserand da öyle. Sadece bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık. Mücadele açısından herkes elinden gelenin en iyisini yaptı."

"Serdar’ın kredisi vardı"

"Bugün Serdar Dursun’u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı, yapamadığı için ayakta da kalamadı. Aslında bizim oradaki geçiş oyunumuzda Serdar Dursun çok önemli oyuncu olduğu için bekledim yapacak diye. Devre arasında uyardım. Kendi futbolumuzu oynayalım dedim. Kazanırız kaybederiz dedim. Birazcık 55’ten sonra bunu yapmaya başladık, bu seferde Serdar Dursun 2. bölgeden 3’e gelip bağlantıları kursaydı daha etkili olabilirdik. Bazen maç maç oyuncuların performansları elinizde olmayan şekilde oluyor. Yapamıyorsunuz bazen. Hamleleri yaptık, hep bekledim daha öncede yapabilirdim. Bugüne kadar yaptığı için Serdar’ın kredisi vardı."

"Topun hızını arttırmada soru işaretleri var"

"Crespo’nun olmayışı diğer oyuncuların olmaması, keşke elimizde olsalar. Şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Kas sakatlıkları değil bunlar, oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Hep böyle şanssızlıklar oldu. Bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa onlarla oynayabilsek. Onların yerine oynayanlarda bizim oyuncumuz. Gustavo bize göre çok iyi oynadı. Pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız, soru işaretleri var. Bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Gustavo yeni yeni oynamaya başladı bunlar geçiş süresinde olabilir."