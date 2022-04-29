Süper Ligin 35. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksiklerden bahseden tecrübeli teknik adam, "Önemli oyuncularımızı kaybettik. Cezalı olanlar var, sakat olanlar var. Sakat olanlar, sezonu kapatıyorlar. Taraftarlarımızın önünde, pozitif futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Neler yapmamız gerektiğini çalıştık, bu bilinçle sahaya çıkacağız. Rakibimize karşı neler yapmamız gerektiğine çalıştık." sözlerini dile getirdi.

"Serimizi devam ettirmek istiyoruz"

Galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini de belirten İsmail Kartal, "İyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak bu maçı da kazanıp serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligi en üst sıralarda, Fenerbahçe'ye yakışır yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi.



