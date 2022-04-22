Süper Lig 'in 34. haftasında Fenerbahçe , Çaykur Rizespor 'u 6-0 mağlup etmeyi başardı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Son haftalardaki başarılı performansını Rizespor deplasmanında da sürdüren Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan İsmail Kartal, "Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz." dedi.

"4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik"

Son maçlarda gol yemediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar." sözlerini dile getirdi.

Arda Güler sözleri

Sarı-Lacivertli ekibin genç yeteneği Arda Güler'e de değinen İsmail Kartal, "Arda Güler'i oynatmaya çalışıyoruz. Takım içinde dengemiz var. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Ben herkese aynı mesafedeyim. Hepsini seviyorum. Hepsi oyuncum." ifadelerini kullandı.

Miguel Crespo'nun sağlık durumu

Maç içerisinde sakatlanarak hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'nun durumu hakkında ise teknik adam, "Miguel Crespo hastanede, cumartesi günü MR sonuçları çıktıktan sonra durumu değerlendireceğiz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca açıklamalarında Rizespor'a da değindi ve Karadeniz ekibinin çok güzel yerleri hak ettiğini şu şekilde dile getirdi: "Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar."

"Burada daha önce antrenörlük yaptım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı:

İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirerek, "Her iki takım için de bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Rizespor'un bugün elde edeceği 3 puanla lige tutunmak isteyeceğini ve ligde kalmak için ümitlerini artıracağını biliyorduk. Bizim için de ligde iyi sıralamalarda, yükseklerde bitirebilmemiz için çok önemli bir maçtı. Rizespor'un bu hedefi doğrultusunda maça coşkulu ve agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı oynayarak kendi oyunumuzu oynayıp sakin kalıp, geçen her dakikada oyunun kontrolünü elimizde tutarak sonuca gitmek istiyorduk. Bugün de bunu oyuncularım başardılar. Oyunun başında görülen kırmızı kart aslında bizim de işimizi kolaylaştırdı. Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra takımım da bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynamaya başladı. İlk devreyi 3-0 önde kapattık. İkinci yarıda da tekrar kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor da büyük bir camia, burada daha önce antrenörlük yaptım. Kendilerine başarılar diliyorum. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi yerlerde olacaktır" dedi.

"Her hafta kayıplar vermeye başladık"

Takım olarak güzel bir hava yakaladıklarını söyleyen Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Oyuncularla çok güzel bir elektriğimiz var. Saygı içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde 4 tane final maçımız var. maçtan önce oyuncularımla bunu konuştuk, 5 tane final maçımız var deyip öyle çıkmıştık. İlk final maçını oynayıp bitirdik ama her hafta kayıplar vermeye başladık. Geçen hafta iki kişiydi. Birinin omzu çıktı birinin tendonu koptu. Bugün Crespo'nun durumu da belli değil. Bir taraftan da şanssızlıklar yaşıyoruz, inşallah bunlar son bulur" ifadelerini kullandı.







