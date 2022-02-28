Süper Lig 'in 27. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Slavia Prag mağlubiyetleriyle Avrupa'ya veda eden Sarı-Lacivertliler, iki maçtır kazanıp ivme yakaladığı ligde yine galibiyet peşinde olacak.

'Oyuncularımızla konuştuk'

Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Rakiplerimizin de kaybetmesiyle tekrar ikinci olabilme şansımızın, bugün alacağımız 3 puanla devam edeceğini düşünüyoruz. Buna göre hazırlandık. Oyuncularımızla konuştuk. Bu doğrultuda antrenmanlarımızı yaptık. İnşallah bu akşam burada iyi mücadele ederek kazanırız. Kazanıp 3 puanla ayrılmakla istiyoruz bu maçtan" dedi.

'Arda iyi performans verecektir'

Son dönemin dikkat çeken ismi olan Arda Güler'e bu akşam ilk 11'de şans vermesiyle ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Avrupa'da istediğimiz sonucu alamadık. Tamamen lige odaklandık. Cezalı ve sakat oyuncuların dönüşüyle daha dinlendik, daha mücadele gücü yüksek oyuncularla sahaya çıkacağız. Arda'ya da tekrar 11'de yer verdik. Bu maçta da iyi performans vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Mesut hazır değil'

Kartal takımın süperstarı Mesut Özil'in kadroda yer almamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Mesut önemli oyuncumuz ama ekip olarak Mesut'un daha tam, %100 hazır olmadığını düşünüyoruz. Mesut yüzde 100 hazır olunca katkı vereceğini düşünüyoruz. Bunu da kendisiyle yüzyüze konuştum. Kendisi bize başarılar diledi."